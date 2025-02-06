Чернышенко: Форум будущих технологий пройдет в Москве 20-21 февраля

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Форум будущих технологий пройдет в Москве 20-21 февраля. Как отметил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, мероприятие объединит представителей бизнеса, технологий и науки не только из России, но и из других стран.
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