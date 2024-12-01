Группа ефрейтора Бухбалина зачистила опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Ефрейтор Алидар Бухбалин в составе штурмового подразделения выполнял боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) на важном направлении наступления российских войск.
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