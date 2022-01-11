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Бой Каната Ислама перенесен на февраль

Как передает промоутерская компания Pro Box Promotions, в связи с очередной вспышкой заболеваемости COVID-19, вечер бокса с участием Каната Ислама (28-0, 22 КО) будет перенесен на 25 февраля.

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