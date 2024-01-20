Прибалтика зароется от России в бункеры

Сотни бункеров, противотанковые «зубы дракона» и даже запрещенные на данный момент виды вооружений должны, по мысли руководителей стран Прибалтики, стать непреодолимым заслоном на пути «российской агрессии».
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