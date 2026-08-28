Россия бьёт по логистике Украины. Киев признал потерю Часова Яра. Зачем приезжал глава ЦРУ в Москву — Сводка с фронта 28 августа

После нескольких дней не особо высокой активности ВСУ атаковали Россию более 500 беспилотниками. В ночь на 28 августа дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области, заканчивая Саратовской и Крымом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии