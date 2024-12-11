✍️ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ На улице Бузулуцкой ещё в прошлом году в феврале попилили деревья, сказали пригонят технику и будут все расчищать, якобы хотят сделать стадион.
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✍️ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ На улице Бузулуцкой ещё в прошлом году в феврале попилили деревья, сказали пригонят технику и будут все расчищать, якобы хотят сделать стадион.