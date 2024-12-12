Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Петр Акопов После того как в воскресенье Дональд Трамп призвал "немедленно прекратить огонь и начать переговоры" между Украиной и Россией, на Западе наблюдается повышенная активность.
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