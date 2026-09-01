Инъекции при акне: можно ли совмещать их с лечением

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Почему инъекции при акне вообще под вопросом Какие процедуры считаются допустимыми Почему у врачей нет единого мнения Чек-лист: 5 вопросов врачу перед инъекционной процедурой при акне В начале года в комментариях под интервью американской модели Кендалл Дженнер разгорелась дискуссия о корректности ее подхода к лечению кожи.