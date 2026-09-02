Путин заявил о всеобъемлющем партнерстве России и Монголии

Отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил Владимир Путин.
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