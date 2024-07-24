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Царьград

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Обмануть Россию не получится: Переговоры по Украине завершатся сменой режима в Киеве - сенатор Цеков

Обмануть Россию не получится: Переговоры по Украине завершатся сменой режима в Киеве - сенатор Цеков

Мирные переговоры приведут к смене режима на Украине, считает сенатор Цеков. "Если в Киеве думают заморозить конфликт, чтобы перевооружиться и потом опять развязать боевые действия, то у них ничего не выйдет", - подчеркнул политик.

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