Пять объектов культурного наследия реконструировали в Иркутске

В городе Иркутске в 2023 году обновили пять зданий, которые являются объектами культурного наследия. Работу провели в рамках сотрудничества АО «Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ) с инвесторами.
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