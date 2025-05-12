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Техас запретит россиянам покупать недвижимость в штате

Техас запретит россиянам покупать недвижимость в штате

Глава американского штата Техас Грег Эбботт в скором времени подпишет закон, запрещающий лицам и компаниям из ряда «враждебных стран», включая Россию и Китай, покупать недвижимость на территории штата.

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Комментарии
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Eduard
Прямо юедасреди негров вонючих таскаться не будим!
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18 час.
Eduard
Я предлогаю в ООН поставить вопрос возвращение территорий настоязим американцам индейцам!
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18 час.
Eduard
И когда бто Росмия ажвам угрожала? Хватит выдумывать угрозы,вы сами угроза планетеИменно США разработали ковид и убили им миллионы! Вот Истинные их дела!
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18 час.
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