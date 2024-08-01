С погибшим участником СВО Василием Соломаниным простились в Усть-Илимске

В Усть-Илимске в последний путь проводили ефрейтора Василия Соломанина, погибшего в зоне СВО. Мэр города Анна Щекина, выражая соболезнования семье погибшего, подчеркнула, что Василий Соломанин был достойным сыном России, настоящим патриотом, самоотверженным и мужественным.