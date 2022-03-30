Телеканал "КРЫМ 24"

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«Раздвоение личности»: В Госсовете Крыма прокомментировали очередное заявление Зеленского по полуострову и Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз демонстрирует принцип раздвоения личности, делая заявления о принципиальном нежелании идти на компромиссы по поводу территориальной целостности и суверенитета страны.

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