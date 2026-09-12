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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мироманов о Ларионове-младшем: «Игорек – умный центр высокого уровня с точки зрения хоккейного IQ, видения площадки и игры. Он поможет СКА»

Защитник СКА Даниил Мироманов высказался о новом контракте петербургского клуба с нападающим Игорем Ларионовым – младшим и оценил игровые навыки форварда.

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