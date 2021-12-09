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Выявлен новый эпизод преступной деятельности заказчика убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2000 году

Выявлен новый эпизод преступной деятельности заказчика убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2000 году

Следственными органами СУ СК России по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела в отношении Юрия Чекина, обвиняемого в организации убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Юрия Бедерина.

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