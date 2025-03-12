Карелия добилась успехов в сельском хозяйстве и рыбной отрасли

В Карелии улучшились показатели в сельском хозяйстве и рыбной отрасли. Производство молока на государственных предприятиях выросло, увеличился объем рыбной продукции, увеличились налоговые отчисления от этих отраслей.
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