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Закон, порядок, государство

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Полицейские округов и районов Вологодской области поддержали акцию «Неделя мужества»

В целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения полицейские, ветераны и общественники Вологодского округа провели «Уроки мужества» в школах.

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