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Трамп допустил новый удар по Ирану при отказе Тегерана от сделки

Трамп допустил новый удар по Ирану при отказе Тегерана от сделки

Дональд Трамп заявил, что выбирает между соглашением с Ираном, дальнейшим экономическим давлением и новым военным ударом.

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