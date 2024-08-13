Туннель в школу под поездами проложили жители Первомайского района

Жители частного сектора ТОС «Звездный» Первомайского района Новосибирска не раз обращали внимание чиновников на необходимость привести в порядок дорогу через туннель под железнодорожным полотном рядом с ООТ «Ул.
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