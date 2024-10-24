В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции рассказали школьникам Херсонской области о вреде наркотиков

В рамках проведения второго этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области провели для учеников 9-11 классов Азовской школы Генического муниципального округа лекцию о пагубных последствиях употребления наркотических средств.