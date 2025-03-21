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В США начинает всплывать правда о подоплёке крушения малазийского «боинга»

В США начинает всплывать правда о подоплёке крушения малазийского «боинга»

Политнавигатор Санкции против России были введены только после крушения на Донбассе малазийского «боинга».

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Комментарии
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Mina Graf
Меркель специально вела 2-ю игру.Этим самым вооружали и обучали укропию
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11 час.
Вадим Кузнецов
Снова заголовок не соответствует содержанию. Не &quot;начинает всплывать подоплека&quot;, а &quot;звучат сплетни вокруг околосанкционной возни&quot;.
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11 час.
Игорь Василевский
&quot;Обманули нас&quot; - это ход иезуитский. Типа, мы хотели, а нас... Да знал все Путин. И что, и как, и почему. Сил противостоять не было. Т. е. не готовы были в тех условиях - не перевооружились, армию не мобилизовали, экономику не подготовили. Поэтому то дотерпел до 24февраля 2022 года. А вот здесь уже все было более-менее подготовлено... Или мы первыми, или через неделю нацик первым бы ударил. Несоизмеримо более сильно. Очень выгодно иной раз следовать заветам Сунь-цзы - обманывай врага всеми способами и бей тогда, когда он этого меньше всего ожидает.
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5 час.
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