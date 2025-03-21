В США начинает всплывать правда о подоплёке крушения малазийского «боинга»

Игорь Василевский

"Обманули нас" - это ход иезуитский. Типа, мы хотели, а нас... Да знал все Путин. И что, и как, и почему. Сил противостоять не было. Т. е. не готовы были в тех условиях - не перевооружились, армию не мобилизовали, экономику не подготовили. Поэтому то дотерпел до 24февраля 2022 года. А вот здесь уже все было более-менее подготовлено... Или мы первыми, или через неделю нацик первым бы ударил. Несоизмеримо более сильно. Очень выгодно иной раз следовать заветам Сунь-цзы - обманывай врага всеми способами и бей тогда, когда он этого меньше всего ожидает.