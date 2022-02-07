Нью Информ

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Путин сообщил о движении НАТО к России

Путин сообщил о движении НАТО к России

Путин также ранее сообщил, что Североатлантический альянс пытается поучать Россию. По словам президента, НАТО сдвинула собственных военных к российской границе, а члены блока считают себя вправе поучать Москву, где и как Кремлю размещать свои силы.

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