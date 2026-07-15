Ситуация на АЗС Воронежской области остается одной из самых сложных в России

Воронежская область остается в числе регионов с наиболее сложной ситуацией с автомобильным топливом. Также наиболее серьезные проблемы с доступностью бензина сейчас наблюдаются в Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Оренбургской и Ярославской областях.