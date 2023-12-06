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Астраханца, чей BMW врезался в маршрутку и повлек смерть пожилой пассажирки, приговорили к 2 годам

Астраханца, чей BMW врезался в маршрутку и повлек смерть пожилой пассажирки, приговорили к 2 годам

А также лишили права управлять машиной на такой же срок. В Кировском районе Астрахани завершился суд в отношении 33-летнего местного жителя, обвиненного в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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