Астраханца, чей BMW врезался в маршрутку и повлек смерть пожилой пассажирки, приговорили к 2 годам

А также лишили права управлять машиной на такой же срок. В Кировском районе Астрахани завершился суд в отношении 33-летнего местного жителя, обвиненного в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.
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