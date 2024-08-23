Вы всерьёз думаете, что они могут интегрироваться в наше общество?

Виктор Анисимов Вы на самом деле дорогие наши защитники мигрантов думаете что они пришли на нашу Родину для того чтобы сделать нашу жизнь лучше? Вы в самом деле считаете что если дать им российское гражданство они сразу же кинутся работать на благо России и нашего народа, своим самоотверженным трудом делая нашу жизнь лучше? Вопросы конечно риторические, и ответа от высокопоставленных чиновников и депутатов различных уровней я не жду.