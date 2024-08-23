Виктор Анисимов Вы на самом деле дорогие наши защитники мигрантов думаете что они пришли на нашу Родину для того чтобы сделать нашу жизнь лучше? Вы в самом деле считаете что если дать им российское гражданство они сразу же кинутся работать на благо России и нашего народа, своим самоотверженным трудом делая нашу жизнь лучше? Вопросы конечно риторические, и ответа от высокопоставленных чиновников и депутатов различных уровней я не жду.
Вы всерьёз думаете, что они могут интегрироваться в наше общество?
Комментарии
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Валерий Филиппов
Только нам не куда уходить!
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4 час.
Maxim
Никто и не думал, просто паспорта продают..
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3 час.
Н
Наталья
Самая глупая нация на планете сейчас - это белая раса! Уничтожают друг друга в войнах ( это всех касается)! Вместо того, чтобы обьединяться и помогать друг другу что бы банально выжить: мусульмане обьеденены, глотку друг за друга порвут, азиаты - тоже самое... а мы?? Люди белые! Очнитесь!
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1 час.
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