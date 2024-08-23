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  • Вик Норд
    Если только он Вам лично обещал... ,что то я не помню столь ГРОМКОГО заявления от Герасимова??Или Вам чуднЫе сны снят...Что готовит киевс...
  • Galina Bobryasheva
    После Крокуса еще больше мигрантов завезли и дума никак не может принять закон о запрете въезда мигрантов, после Курс...Что готовит киевс...
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    Отвратительное существо.Киселев: Крымский...

Вы всерьёз думаете, что они могут интегрироваться в наше общество?

Вы всерьёз думаете, что они могут интегрироваться в наше общество?

Виктор Анисимов  Вы на самом деле дорогие наши защитники мигрантов думаете что они пришли на нашу Родину для того чтобы сделать нашу жизнь лучше?  Вы в самом деле считаете что если дать им российское гражданство они сразу же кинутся работать на благо России и нашего народа, своим самоотверженным трудом делая нашу жизнь лучше?   Вопросы конечно риторические, и ответа от высокопоставленных чиновников и депутатов различных уровней я не жду.

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Комментарии
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Валерий Филиппов
Только нам не куда уходить!
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4 час.
Maxim
Никто и не думал, просто паспорта продают..
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3 час.
Н
Наталья
Самая глупая нация на планете сейчас - это белая раса! Уничтожают друг друга в войнах ( это всех касается)! Вместо того, чтобы обьединяться и помогать друг другу что бы банально выжить: мусульмане обьеденены, глотку друг за друга порвут, азиаты - тоже самое... а мы?? Люди белые! Очнитесь!
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1 час.

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