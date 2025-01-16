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Царьград

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Иностранные наёмники осваивают крейсер "Украина" в Николаеве для возможного штаба

Иностранные наёмники осваивают крейсер "Украина" в Николаеве для возможного штаба

Иностранные наёмники проявляют активность у ракетного крейсера "Украина" в порту Николаева, предполагая создать там штаб.

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