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В Краснодаре фонтаны отключили на зимний сезон

В Краснодаре фонтаны отключили на зимний сезон

В южной столице завершился сезон работы фонтанов.В Краснодаре отключили фонтаны на зиму. Последний день они работали 4 ноября до 23:00.

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