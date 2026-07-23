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Иркутск Сегодня

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Реконструкция боя времен Великой Отечественной войны пройдет в Братске 25 июля

25 июля в Братске состоится реконструкция боя времён Великой Отечественной войны. Организатором мероприятия выступает братское отделение Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун».

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