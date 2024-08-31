В Армении назвали причину отключения АЭС от энергосистемы

Авария в энергосистеме Армении вынудила отключить Армянскую АЭС от нее, заявила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры страны Сона Арутюнян 30 августа, сообщает РИА Новости.
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