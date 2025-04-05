Илон Маск призвал положить конец войне на Украине

Американский бизнесмен и руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск выступил за остановление «бессмысленной машины смерти» на Украине, выступая на конгрессе итальянской партий «Лига».
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