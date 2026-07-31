Выплаты семьям в августе 2026 года: Соцфонд изменил график перечислений — кому и когда придут деньги Елена ГалицкаяВ августе 2026 года получателей социальных выплат ждут небольшие изменения в привычном графике зачислений.
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