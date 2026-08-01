Не нужны ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ни LTE: разработана новая технология передачи данных через QR-коды

Смартфон с камерой превращается в простой оптический канал связиРазработчик под ником bashalarmistalt представил экспериментальную систему Decimen Optical Transfer, которая позволяет передавать файлы между смартфонами с помощью быстро меняющейся последовательности QR-кодов.
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