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Не нужны ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ни LTE: разработана новая технология передачи данных через QR-коды

Не нужны ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ни LTE: разработана новая технология передачи данных через QR-коды

Смартфон с камерой превращается в простой оптический канал связиРазработчик под ником bashalarmistalt представил экспериментальную систему Decimen Optical Transfer, которая позволяет передавать файлы между смартфонами с помощью быстро меняющейся последовательности QR-кодов.

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