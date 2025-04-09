Кино: Изменила Роберту Паттинсону, вызвала гнев Трампа и отказалась от отношений с мужчинами: Неожиданные превращения Кристен Стюарт

Эта актриса завоевала сердца миллионов зрителей благодаря роли Беллы Свон в «Сумерках». Но самое главное — ей удалось удостоиться внимания самого завидного жениха Голливуда Роберта Паттинсона и даже получить от него в подарок заветное кольцо.