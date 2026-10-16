Китайские исследователи ведут работы над бронемашиной, способной выполнять задачи под водой. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
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