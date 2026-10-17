В ходе рейда 14 октября в Сергиево-Посадском округе проверили более 400 пассажиров 46 автобусов и составили постановления на 15 человек, ехавших без билетов.
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