«За рулем»-апрель: все для смены шин; тесты нового Geely (и еще 7 кроссоверов)

«За рулем» №4/2024 – это: ЗР МОМЕНТ Отменят ли транспортный налог? Краткосрочные полисы ОСАГО Такси: подорожает или нет GAC M8, Renault 5 и другие новинки ЗР ПРЕМЬЕРА Лада Веста с вариатором: первый тест Chery Tiggo 4 Pro обновили Haval Jolion посвежел и стал умнее Hyundai Bayon – вместо Kia Rio X? Kaiyi X7 Kunlun: почти Chery, но не совсем Livan X6 Pro размером с Тойоту RAV4 Geely Okavango – 7 мест, передний привод ЗР АКТИВ Минтранс хочет узаконить беспилотники.