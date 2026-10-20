Пермский краевой суд отменил решение Индустриального районного суда о восстановлении бывшего начальника производства кабельной продукции в должности и отклонил его требования о выплате компенсаций, согласившись с позицией АО «Новомет-Пермь» и прокуратуры об отсутствии доказательств принуждения при подписании соглашения о расторжении трудового договора.