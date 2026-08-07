BYD заменила актуальный Seal 07 новым через пять месяцев после премьеры

Китайский автогигант BYD ускоряет обновление модельного ряда: на родине бренда рассекречен совершенно новый седан Seal 07, который придёт на смену актуальной модели, вышедшей на рынок всего пять месяцев назад — в марте 2026 года.
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