Еще один музыкант появился в клубе в одном носке: в Госдуме заявили о проверке

Солист группы "Щенки" решил повторить костюм рэпера Vacio на вечеринке Ивлеевой Солист группы "Щенки" Максим Тесли вышел на сцену в одном носке во время выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал "Правдивости".
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