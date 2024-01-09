Еще один музыкант появился в клубе в одном носке: в Госдуме заявили о проверке

Солист группы "Щенки" решил повторить костюм рэпера Vacio на вечеринке Ивлеевой Солист группы "Щенки" Максим Тесли вышел на сцену в одном носке во время выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал "Правдивости".