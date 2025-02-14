Для ликвидации ЧС в Черном море было предложено более 200 научно-технологических решений

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провел еженедельное заседание правительственной комиссии, на котором обсуждались меры по устранению последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за крушения танкеров в Керченском проливе.
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