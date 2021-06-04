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Экономист озвучил главное условие защиты России от «американской инфляции»

Экономист озвучил главное условие защиты России от «американской инфляции»

В течение месяца Россия откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Экономист Василий Колташов в интервью ФАН заявил, что необходимо не только отказаться от резервирования в долларах, но и укрепить национальную валюту.

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