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ИА Регнум

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Эксперт РАН Плотников: Болгария поставляет ВСУ оружие и до 40% дизтоплива

Болгария поставляет Украине значительную долю вооружений советского образца и дизельного топлива. Об этом 28 августа сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников на пресс-конференции о масштабах участия стран НАТО и их союзников в украинском конфликте.

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