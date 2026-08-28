Эксперт РАН Плотников: Болгария поставляет ВСУ оружие и до 40% дизтоплива

Болгария поставляет Украине значительную долю вооружений советского образца и дизельного топлива. Об этом 28 августа сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников на пресс-конференции о масштабах участия стран НАТО и их союзников в украинском конфликте.