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Форвард «Лады» Алтыбармакян: «Нам легче играть против клубов, делающих ставку на атаку. Тогда удается подловить их на ошибках»

После 27 матчей тольяттинцы лидируют на Востоке Фонбет Чемпионата КХЛ. «Нам гораздо легче играть против клубов, которые идут вперед, делают ставку на атаку.

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