870 тысяч за тело мужа, осколки под кожу: Предательство, которое не имеет оправдания

Николай Вовк

Один из офицеров 1-й Чеченской войны сказал, что их продали тогда, а что творилось при Грачёве и Сердюкове словами передать невозможно. Честь и совесть продали. Мы даже не знаем, есть ли в России те три дивизии ВДВ, которыми гордились в СССР, или Сердюков их списал.