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870 тысяч за тело мужа, осколки под кожу: Предательство, которое не имеет оправдания

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Комментарии
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Владимир Елкин
Вернуть расстрел и штрафные батальоны. Война....и по законам военного времени нечего цацкаться с жульем!
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2 час.
Николай Вовк
Один из офицеров 1-й Чеченской войны сказал, что их продали тогда, а что творилось при Грачёве и Сердюкове словами передать невозможно. Честь и совесть продали. Мы даже не знаем, есть ли в России те три дивизии ВДВ, которыми гордились в СССР, или Сердюков их списал.
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2 час.
Н
Наталья
Я думала, меня уже ничем не удивить... Но, как говорила одна моя однокурсница, подлость-то человеческая  ведь безмерна.
Ответить
1 мин.

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