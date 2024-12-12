Царьград Коллаж Царьграда Сразу две банды мошенников в погонах организовали преступную схему, которую вполне можно назвать "бизнесом на крови".
870 тысяч за тело мужа, осколки под кожу: Предательство, которое не имеет оправдания
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Вернуть расстрел и штрафные батальоны. Война....и по законам военного времени нечего цацкаться с жульем!
Ответить
2 час.
Николай Вовк
Один из офицеров 1-й Чеченской войны сказал, что их продали тогда, а что творилось при Грачёве и Сердюкове словами передать невозможно. Честь и совесть продали. Мы даже не знаем, есть ли в России те три дивизии ВДВ, которыми гордились в СССР, или Сердюков их списал.
Ответить
2 час.
Н
Наталья
Я думала, меня уже ничем не удивить... Но, как говорила одна моя однокурсница, подлость-то человеческая ведь безмерна.
Ответить
1 мин.
Свежие комментарии