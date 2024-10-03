Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 113 беспилотников ВС Украины

Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 113 украинских беспилотников над несколькими регионами России.Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 113 беспилотников ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в Министерстве обороны России.
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