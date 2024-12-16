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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «У нас 27 из 54 из-за дуги, 39 передач при 10 потерях, но мы уступили. Это современная НБА, другой мир, другая игра»

«Уорриорз» уступили со счетом 133:143, несмотря на повторение рекорда клуба по точным 3-очковым (27).

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