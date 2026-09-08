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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Муж превратил театр в свой бордель и думал, я стерплю!»: Алиса Фрейндлих откровенно рассказала, почему ушла от мужа-режиссера

Шоу-бизнес: «Муж превратил театр в свой бордель и думал, я стерплю!»: Алиса Фрейндлих откровенно рассказала, почему ушла от мужа-режиссера

Алисой Фрейндлих восхищался весь Советский Союз. В «Служебном романе» Эльдара Рязанова она оживала, расцветала, преображалась из сухой «мымры» в элегантную, любимую и бесконечно счастливую женщину.

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