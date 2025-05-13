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Зеленский отказывается встречаться в Стамбуле с кем-либо, кроме президента России

Зеленский отказывается встречаться в Стамбуле с кем-либо, кроме президента России

По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, глава киевского режима не намерен встречаться в рамках грядущих переговоров в Стамбуле с каким-либо другим представителем России, кроме президента Владимира Путина.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Кто он такой для таких ультиматов? Нелигитимный клоун с улицы! Нельзя идти у него на проводу!
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Позорно с такой мразью встречаться. Не президент, наркоман... Опускаться до встречи с этой мразью.
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13 час.
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