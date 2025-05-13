Зеленский отказывается встречаться в Стамбуле с кем-либо, кроме президента России

По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, глава киевского режима не намерен встречаться в рамках грядущих переговоров в Стамбуле с каким-либо другим представителем России, кроме президента Владимира Путина.
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