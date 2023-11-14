Белиз разорвал дипотношения с Израилем из-за нарушений гуманитарного права

Белиз объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, говорится на сайте правительства.Соответствующее решение принято на фоне нарушений Тель-Авивом международного гуманитарного права и права человека жителей Газы.
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